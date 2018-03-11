Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mehmetçikten çocuklara cevap geldi
Mehmetçikten çocuklara cevap geldi
Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti
Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar...
flaş... İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...

Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA’da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet...

Freni boşalan otomobil devrildi: 5 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA’da freni boşalması nedeniyle kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Kesik yönetimindeki 63 KK 388 plakalı otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü Kesik ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulnduğu yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314