Son Dakika
Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde perspektifimiz; tesisleri, imkanları, teknolojisiyle başarılı Türkiye
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, faciayı önlemek için canını hiçe saydı
YALOVA'da freni boşalan kamyonun sürücüsü Şükrü Doğan (55), yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkmamak için yol kenarındaki ağaçlara çarparak faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun içinde sıkışan sürücü,...
GÜVENLİK 13.11.2019, 16:41
YALOVA'da freni boşalan kamyonun sürücüsü Şükrü Doğan (55), yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeye çıkmamak için yol kenarındaki ağaçlara çarparak faciayı önledi. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Yalova Yakup Acar Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Şükrü Doğan (55) idaresindeki 77 AY 904 plakalı kamyon, rampa aşağı seyir halindeyken frenleri boşaldı. Hızla rampa aşağı seyreden kamyonun sürücüsü Doğan, yaya ve insan trafiğinin yoğun olduğu caddeye girmemek için kamyonun direksiyonunu, yol kenarında bulunan ağaçlara doğru kırdı. Ağaçlara çarpan kamyon devrilirken, sürücü Şükrü Doğan, kamyonda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun içerisinde sıkışan Doğan, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan Doğan, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, Yalova Yakup Acar Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Şükrü Doğan (55) idaresindeki 77 AY 904 plakalı kamyon, rampa aşağı seyir halindeyken frenleri boşaldı. Hızla rampa aşağı seyreden kamyonun sürücüsü Doğan, yaya ve insan trafiğinin yoğun olduğu caddeye girmemek için kamyonun direksiyonunu, yol kenarında bulunan ağaçlara doğru kırdı. Ağaçlara çarpan kamyon devrilirken, sürücü Şükrü Doğan, kamyonda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonun içerisinde sıkışan Doğan, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan Doğan, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
20°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6