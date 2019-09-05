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Freni boşalan kamyonet park halindeki 4 araca çarptı
BURSA'da, park halindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu çarptığı 4 aracı önünde sürükledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 05.09.2019, 18:44
BURSA'da, park halindeki kamyonet, freninin boşalması sonucu çarptığı 4 aracı önünde sürükledi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki otoparka kamyonetini park eden Hüseyin L., Cerrah Parkı'na gitti. İddiaya göre, kamyonet bir saat sonra freni boşalınca hareket etmeye başladı. Hızlanan kamyonet 30 metre ilerde park halindeki cipe çarpıp sürükleyerek, 20 metre mesafedeki park halinde olan 3 araca çarptı. Önünde 4 aracı sürükleyen kamyonet, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Kaza sonucunda kamyonetin sürüklediği 4 araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç sürücülerinden biri şok geçirdi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki otoparka kamyonetini park eden Hüseyin L., Cerrah Parkı'na gitti. İddiaya göre, kamyonet bir saat sonra freni boşalınca hareket etmeye başladı. Hızlanan kamyonet 30 metre ilerde park halindeki cipe çarpıp sürükleyerek, 20 metre mesafedeki park halinde olan 3 araca çarptı. Önünde 4 aracı sürükleyen kamyonet, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Kaza sonucunda kamyonetin sürüklediği 4 araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından araç sürücülerinden biri şok geçirdi.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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