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Freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kahvehaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kaza,...

Freni boşalan kamyon kahvehaneye daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre freni boşalan kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak kahvehaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Eğimli olan 7399/17 Sokak'ta ilerleyen 06 EB 499 plakalı kum yüklü kamyonun freni boşaldı. İsmi henüz bilinmeyen şoförün kontrolünden çıkan kamyon, 7371 Sokak'taki kahvehaneye girdi. Gürültüyü duyan ve olay yerine koşan mahallelinin ihbarıyla, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kahvehaneden çıkardığı yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada, kahvehanede bulunan ve akraba oldukları öğrenilen Haki Küçükdemir ile Hasan Küçükdemir hayatını kaybederken, aralarında şoföründe bulunduğu 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mahalle sakinlerinin cadde üzerinde toplanması nedeniyle trafik akışı sağlanamadı. Polislerin müdahalesiyle cadde üzerinde kazadan 1.5 saat sonra ulaşım normale döndü. 

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