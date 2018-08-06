Freni boşalan kamyon, 4 araca çarpıp yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı / Ek fotoğraf
06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:09
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