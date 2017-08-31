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Freni boşalan kamyon 3 otomobil ve evin balkonuna çarptı

BURSA'da rampa aşağı indiği sırada freni boşalan nakliyat kamyonu 3 otomobil ve bir apartman dairesinin balkonuna çarptıktan sonra durdu. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Kaza, merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi....

Freni boşalan kamyon 3 otomobil ve evin balkonuna çarptı
BURSA'da rampa aşağı indiği sırada freni boşalan nakliyat kamyonu 3 otomobil ve bir apartman dairesinin balkonuna çarptıktan sonra durdu. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, merkez Yıldırım İlçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 16 LDR 43 plakalı nakliye kamyonu, Yıldırım İlçesi’nden yüklediği ev eşyalarını Nilüfer İlçesi’ne götürürken rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı. Kamyon önce 3 otomobile sonra da bir apartman dairesinin balkonuna çarptı. Kazadan yaralanan kamyon şoförü M.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kamyonun çarptığı otomobiller ve apartman dairesinini balkonunda hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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