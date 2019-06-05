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Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te, Hüseyin Gök'ün (38) pedalları karıştırıp, fren yerine gaza bastığı otomobil, hareketlendi. Gök, yola atlayıp, kurtulurken, otomobil ise 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı.  Kaza, öğleden...

Fren yerine gaza bastı, otomobil uçurumdan yuvarlandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te, Hüseyin Gök'ün (38) pedalları karıştırıp, fren yerine gaza bastığı otomobil, hareketlendi. Gök, yola atlayıp, kurtulurken, otomobil ise 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 
Kaza, öğleden sonra, Botan Vadisi'nde meydana geldi. Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine piknik için gelen Hüseyin Gök, 39 NY 058 plakalı otomobilinde pedalları karıştırarak, fren yerine gaza bastı. Hareketlenen otomobilden yola atlayan Gök, yaralanmazken, araç da 350 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve AFAD ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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