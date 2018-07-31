Fren yerine gaza basınca, tamirciyi duvara sıkıştırdı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çiğli ilçesinde bir oto tamircide sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza bastığı otomobil, işyeri çalışanı Koray Yılmaz'ı duvara sıkıştırdı. Duvar ile araç arasında kalan Yılmaz yaralanırken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli Ata Sanayi 30 Sokak'ta meydana geldi. Rot-balans ayarı yaptırmak için tamirhaneye gelen ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza bastı. İşyeri çalışanlarından Koray Yılmaz, otomobil ile duvar arasında sıkıştı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sol ayağında küçük bir kırık olduğu belirtildi.

Bu arada olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından bir başka çalışanın otomobilin açık olan camından elini uzatıp vitesi boşa aldığı, otomobilin el birliğiyle geriye itildiği ve Yılmaz'ın kurtarıldığı görülüyor.

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