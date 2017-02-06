Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kamu kuruluşu dev şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu’na devredildi
THY ve Halkbank hisseleri de...
Trump yönetimi Temyiz Mahkemesi'nde de aradığını bulamadı
Trump'a bir darbede Temyiz Mahkemesi'nden
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Fransız turisti gasp eden 2 şüpheliyi yakalayan personel ödüllendirildi

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir ay önce Fransız turisti gasp ettikleri iddia edilen 2 şüpheliyi yakalayan jandarma ve emniyet personeli, Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından ödüllendirildi. Olay Samsun'un Bafra İlçesi Çetinkaya Mahallesi'nde...

Fransız turisti gasp eden 2 şüpheliyi yakalayan personel ödüllendirildi
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir ay önce Fransız turisti gasp ettikleri iddia edilen 2 şüpheliyi yakalayan jandarma ve emniyet personeli, Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından ödüllendirildi.
Olay Samsun'un Bafra İlçesi Çetinkaya Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Samsun-Sinop Karayolu üzeri Çetinkaya Mahallesi'nde çadır kuran Fransız uyruklu 36 yaşındaki Amendine L. adlı turist, kimliği belirsiz kişilerce gasp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, mobese görüntüleri ve robot resminden yola çıkarak Çağrı Ç. Ve Mert K. adlı iki şüpheliyi tespit edip yakaladı. Sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından iki şüpheli de tutuklanıp Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.
Olayın kısa sürede aydınlatılmasından dolayı İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel, başarılı personeli ödüllendirdi. Bafra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İlhan Güngör, Jandarma Başçavuş Selçuk Yılmaz, Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Demirel, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayrettin Çabuk, Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Serhat Öner ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan polis memurları Abdullah Uçar ve Ömer Faruk Demir'e teşekkür ve başarı belgesi takdim etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.