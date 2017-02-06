Fransız turisti gasp eden 2 şüpheliyi yakalayan personel ödüllendirildi

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde bir ay önce Fransız turisti gasp ettikleri iddia edilen 2 şüpheliyi yakalayan jandarma ve emniyet personeli, Kaymakam Ali Fuat Türkel tarafından ödüllendirildi.

Olay Samsun'un Bafra İlçesi Çetinkaya Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce meydana geldi. Samsun-Sinop Karayolu üzeri Çetinkaya Mahallesi'nde çadır kuran Fransız uyruklu 36 yaşındaki Amendine L. adlı turist, kimliği belirsiz kişilerce gasp edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ve polis ekipleri, mobese görüntüleri ve robot resminden yola çıkarak Çağrı Ç. Ve Mert K. adlı iki şüpheliyi tespit edip yakaladı. Sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından iki şüpheli de tutuklanıp Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

Olayın kısa sürede aydınlatılmasından dolayı İlçe Kaymakamı Ali Fuat Türkel, başarılı personeli ödüllendirdi. Bafra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İlhan Güngör, Jandarma Başçavuş Selçuk Yılmaz, Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Demirel, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayrettin Çabuk, Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Serhat Öner ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan polis memurları Abdullah Uçar ve Ömer Faruk Demir'e teşekkür ve başarı belgesi takdim etti.



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