Fotoğraflar // Sancaktepe'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, () Sancaktepe’de özel halk otobüsü, çekici ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Meclis mahallesi Barajyolu caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 131YS Yenidoğan-Ümraniye hatlı özel halk otobüsü, dönüş yapmakta olan üzerinde hasarlı araç bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çekici de park halindeki bir minibüse çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü hafif şekkide yaralanırken, diğer araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken,kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri işlemlerin ardından kaza yapan araçlar kaldırılarak trafik açıldı. Otobüs de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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