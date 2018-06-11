Fotoğraflar// İBB Başkanı Uysal, yangın yerinde incelemelerde bulundu
11 Haziran 2018 Pazartesi 11:31
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