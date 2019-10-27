Fotoğrafçı, düğün çekiminden dönerken kazada öldü
ISPARTA'da, fotoğrafçı Hasan Hüseyin Koç'un (25) kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, alevlerin arasında kalan Koç, yaşamını yitirdi.
ISPARTA'da, fotoğrafçı Hasan Hüseyin Koç'un (25) kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, alevlerin arasında kalan Koç, yaşamını yitirdi. Koç'un düğün çekiminden dönerken, kaza yaptığı öğrenildi.
Kaza, sabaha karşı, Isparta- Atabey yolundaki İslamköy yakınlarında meydana geldi. Hasan Hüseyin Koç'un kullandığı, plakası açıklanmayan otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarparak, durdu. Kaza sonrası otomobilde yangın çıkarken, Koç da alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesi sonucu alevler, söndürüldü. Araçtan çıkamayan sürücü Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, araçtan çıkarılıp, Atabey Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracına konularak, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'da fotoğrafçılık yapan Hasan Hüseyin Koç'un, düğün çekiminden dönerken, kaza yaptığı öğrenildi. Koç'un cenazesinin Atabey'e bağlı Bayatlı köyünde bugün ikindi vakti toprağa verileceği belirtildi.
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