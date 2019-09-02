// FOTOĞRAF İPTALİ (Alya, yaşama tutunamadı) //

Sayın Yazı İşleri Müdürleri,

'Alya yaşama tutunamadı' başlığıyla verdiğimiz haberde, yaşamını yitiren Alya Erva Alkan'a ait olduğunu belirttiğimiz fotoğrafı, kaynağından yapılan düzeltme nedeniyle iptal ediyoruz. Alya Erva Alkan'a ait fotoğrafı ise ekte veriyoruz. Haberde yeni fotoğrafın kullanılmasını rica ediyoruz.