Zeki GÜNAL / İstanbul, () - Balat'ta 4 katlı eski binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti.
FOTOĞRAF 1 // Balat'ta 4 katlı binada çökme(1)
Zeki GÜNAL / İstanbul, () - Balat'ta 4 katlı eski binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti.
16 Şubat 2019 Cumartesi 15:15
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