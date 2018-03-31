Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Foseptiğe düşen inek, halat bağlanıp vinçle çıkarıldı

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, foseptiğe düşerek mahsur kalan bir inek, itfaiye ekipleri tarafından beline halat bağlanıp vinçle çekilerek kurtarıldı. İmamoğlu ilçesine bağlı Mustafalar Mevkii Karlık köyünde hayvancılıkla uğraşan...

Foseptiğe düşen inek, halat bağlanıp vinçle çıkarıldı
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, foseptiğe düşerek mahsur kalan bir inek, itfaiye ekipleri tarafından beline halat bağlanıp vinçle çekilerek kurtarıldı.
İmamoğlu ilçesine bağlı Mustafalar Mevkii Karlık köyünde hayvancılıkla uğraşan Halil Aydın'a ait inek, otladığı sırada ahır çevresinde bulunan foseptiğe düştü. Aydın, çukurda mahsur kalan hayvanı uzun süre kurtarmaya çalıştı. Ancak uğraşlarına rağmen başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Hayvanın mahsur kaldığı bölgeye giden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatla çukura girip ineğin beline halat geçirdi. Vinçle kaldırılan hayvan, düştüğü yerden kurtarıldı. İneği kurtarılan Halil Aydın büyük sevinç yaşarken, hayvanın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314