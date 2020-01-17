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Forklift ile TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
GÜVENLİK 17.01.2020, 12:36
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkıp, önce forklifte ardından TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Çıtak (21), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. Ergün Yılmaz (57), iş yerine demir indirmek için 17 UN 838 plakalı TIR'ı park etti. TIR'dan iş yerine forklift ile demir indirildiği sırada İbrahim Çıtak, 17 AAZ 030 plakalı motosikletle önce forklifte ardından TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Camikebir Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. Ergün Yılmaz (57), iş yerine demir indirmek için 17 UN 838 plakalı TIR'ı park etti. TIR'dan iş yerine forklift ile demir indirildiği sırada İbrahim Çıtak, 17 AAZ 030 plakalı motosikletle önce forklifte ardından TIR'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Çıtak, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Çıtak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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