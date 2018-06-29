Forklift hırsızı yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da , 50 bin lira değerindeki forklifti çalıp 12 bin liraya satan Nasrettin D. yakalandı.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce İ.C. adlı kişinin yanında forklift operatörü olarak çalışan Nasrettin D., işinden ayrıldı. Bu sürede çevreye 3 bin lira borcu biriken Nasrettin D., eski iş yerine ait forklifti düz kontak yaparak çalıştırdı. Nasrettin D., kiraladığı çekici yardımıyla forklifti, 12 bin liraya sattığı kişiye teslim etti.

Teslimatın gece yapılması bazı vatandaşların dikkatini çekince durumu Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede Nasrettin D.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Nasrettin D., "Bir süre yanlarında çalıştım. Çevreye borçlandım. Ödeyemedim. Ben de sinirlenip forklifti çalıp sattım" dedi.

Nasrettin D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



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