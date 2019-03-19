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Folyo ve poşetlere sarılı baharat kaplı esrara 2 tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde, üzerlerinde gizli ceplere konulmuş toplam 1 kilogram 124 gram esrar ile yakalanan yolcular H.Y. (35) ve M.K. (30) sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Marmaris...

Folyo ve poşetlere sarılı baharat kaplı esrara 2 tutuklama
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde, üzerlerinde gizli ceplere konulmuş toplam 1 kilogram 124 gram esrar ile yakalanan yolcular H.Y. (35) ve M.K. (30) sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmasıyla, Diyarbakır'dan gelen bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşınacağını belirledi. Bunun üzerine, bugün Marmaris- Gökova Karayolu'nun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında önlem aldı. Jandarma, kontrol noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde 'Çimen' isimli narkotik köpeğiyle aramaya yapmaya başladı. Bu sırada yolculardan yan yana oturan H.Y. ve M.K.'nin tedirgin davranışları jandarmanın dikkatini çekti. Narkotik köpeği Çimen de havlayarak iki şüpheliye tepki verdi. Bunun üzerine iki şüpheli otobüsten indirilip, jandarma karakolunda üst aramaları yapıldı. Aramada şüphelilerin mont ve pantolonlarındaki gizli ceplerde alüminyum folyo ve poşetlerle sarılıp, üzeri narkotik köpeklerini yanıltmak için baharatlarla kaplanmış, toplam 1 kilo 124 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Turizm sezonunda garson olarak çalışmak için ilçeye geldikleri öğrenilen 2 şüphelinin üzerlerinde ele geçirilen esrarlar imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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