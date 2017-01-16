Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağına yıldırım isabet etti
THY uçağına yıldırım isabet etti
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...

Folklor eğitmeni 13 yaşındaki kız öğrenciye tacizle suçlanıyor

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 13 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği ileri sürülen folklor eğitmeni 49 yaşındaki V.K. gözaltına alındı. Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde folklor eğitmenliği yapan V.K. iddiaya göre ortaokul...

Folklor eğitmeni 13 yaşındaki kız öğrenciye tacizle suçlanıyor
SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 13 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği ileri sürülen folklor eğitmeni 49 yaşındaki V.K. gözaltına alındı.
Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde folklor eğitmenliği yapan V.K. iddiaya göre ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız halk oyunları kursundan dönüşte yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesiyle Pamukova Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren küçük kız öğretmeninin göğüslerini ellediğini söyledi. Küçük kızın ifadesinin alınmasının ardından savcılık zanlının yakalanıp ifadesinin alınmasına karar verdi. Polis folklor eğitmeni V.K.'yı Serdivan’daki evinden alarak emniyete götürdü. Folklor eğitmeni V.K.'nın ifadesi alınırken, birçok okulu folklor yarışmalarına hazırladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55