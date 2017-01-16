Folklor eğitmeni 13 yaşındaki kız öğrenciye tacizle suçlanıyor

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde 13 yaşındaki kız öğrenciyi elle taciz ettiği ileri sürülen folklor eğitmeni 49 yaşındaki V.K. gözaltına alındı.

Pamukova Halk Eğitim Merkezi'nde folklor eğitmenliği yapan V.K. iddiaya göre ortaokul 3'üncü sınıf öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundu. Küçük kız halk oyunları kursundan dönüşte yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesiyle Pamukova Cumhuriyet Savcılığı'na giderek ifade veren küçük kız öğretmeninin göğüslerini ellediğini söyledi. Küçük kızın ifadesinin alınmasının ardından savcılık zanlının yakalanıp ifadesinin alınmasına karar verdi. Polis folklor eğitmeni V.K.'yı Serdivan’daki evinden alarak emniyete götürdü. Folklor eğitmeni V.K.'nın ifadesi alınırken, birçok okulu folklor yarışmalarına hazırladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.