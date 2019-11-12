Foça ve Dikili'de 126 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Foça ve Dikili ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 10 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Foça...
Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Foça ve Dikili ilçelerinde, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiası ile 10 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Foça ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, dün yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. İki ilçede sahile yakın ormanlık alanlara gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35'i Kongo, 40'u Afganistan, 48'i Suriye, 3'ü Filistin uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.E., E.K., Y.T., B.T., H.H.C., S.S., S.B., M.E., Ö.A. ve Suriye uyruklu A.B.H. ise gözaltına alındı. Yasa dışı geçişte kullanılması planlanan 1 bot, 1 bot motoru, 1 şişirme pompası ve otomobillerin de bulunduğu 11 ayrı araca el konuldu.
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