Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Foça'da yaşanan kaz ölümlerine tepki

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Foça ilçesinde, Aynur Sazcı'ya (55) ait 6 kazın farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öldürülmesinin ardından jandarma çalışma başlattı. Bir kazın asit dökülerek, birinin gözleri şişle oyularak,...

Foça'da yaşanan kaz ölümlerine tepki

Kadir ÖZEN/İZMİR, ()- İZMİR'in Foça ilçesinde, Aynur Sazcı'ya (55) ait 6 kazın farklı zamanlarda ve farklı şekillerde öldürülmesinin ardından jandarma çalışma başlattı. Bir kazın asit dökülerek, birinin gözleri şişle oyularak, 3 kazın ise fare zehri karıştırılmış ekmekle öldürüldüğü iddiası bölgede yaşayanların tepkisini topladı. 
Olay, saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Soğuk Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında birbirine 3 metre mesafede 2 kazı ölü halde görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma, kazların bölgede yaşayan emekli işçi Aynur Sazcı'nın beslediği 21 kazdan 2'si olduğunu belirledi. Ayrıca kazlardan 1'inin asit içerikli sıvı dökülerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma diğer kazın ölüm nedenini ve olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.
YAKALANMASINI İSTEDİ
Daha önce de farklı zamanlarda 3 kazın daha fare zehri karıştırılmış ekmekle öldürüldüğü, 1 kazın ise gözünün şişle oyularak kör edildiği iddia edilirken, bölgede kazlara yönelik yapılanlar halkın tepkisini topladı. Aynur Sazcı'nın oğlu müteahhit Tolga Güleri (26), "Anneme ait kazlara yapılan saldırı ilk değil. Daha önce de 3 kazımız fare zehirli ekmek verilerek öldürüldü. 1 hayvanımızın ise gözü şişle çıkartıldı. Jandarma ekipleri suçlunun kim olduğunu araştırıyor. Bir an önce yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328