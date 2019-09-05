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Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ İzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaklaşık...

GÜVENLİK 05.09.2019, 15:49
Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Foça ilçesinde besi çiftlikleri yakınında başlayıp, makilik alana sıçrayan yangın, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Davut CAN/İZMİR, ()

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