Foça'da 62 kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı
Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ()- İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın durdurduğu iki araçta 62 kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Foça Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce saat 18.30 sıralarında,...
Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), ()- İZMİR'in Foça ilçesinde, jandarmanın durdurduğu iki araçta 62 kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Foça Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 gün önce saat 18.30 sıralarında, Yenifoça Sazlıca mevkisinde insan kaçakçılığına yönelik yol kontrolü yaptı. Kontroller sırasında, şüphe üzerine durdurulan 34 NC 3759 plakalı otomobille 35 V 3451 plakalı hafif ticari araçta yapılan aramada, aralarında, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 62 kaçak göçmen ile 2 Türk organizatör yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edilen göçmen kaçakçılığı şüphelileri O.Ö. ve Y.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yenifoça Çok Amaçlı Salon'da tutulan kaçak göçmenlerin ise İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri bildirildi.
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