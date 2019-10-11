Foça'da 42 göçmen yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu 42 göçmen yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında Foça ve Yenifoça arasında bulunan bir koyda göçmenlerin bulunduğu istihbaratını aldı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme ihtimali üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu koya baskın düzenledi. Kaçış hazırlığında olan 35 Suriye, 4 Yemen, 1 Fas, 1 Kuveyt ve 1 Irak uyruklu olmak üzere 42 göçmen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aralarında çocuklarında bulunduğu göçmenler, sorgulanmak üzere Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler bugün saat 01.00 sıralarında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Polis ekipleri, göçmenlerin kaçışını düzenleyen kişi veya kişileri yakalamak çalışma başlattı.



