Son Dakika
Foça'da 42 Afgan göçmen yakalandı
İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı. Devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün, Aslan Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan...
GÜVENLİK 04.11.2019, 18:12
İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.
Devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün, Aslan Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 21'i çocuk 42 göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, polise teslim edildi. Göçmenlerin kimlik tespit işleminin sürdüğü kaydedildi.
Devriye görevindeki Sahil Güvenlik Botu ekibi, dün, Aslan Burnu açıklarında lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta tamamı Afganistan uyruklu 21'i çocuk 42 göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen göçmenler, polise teslim edildi. Göçmenlerin kimlik tespit işleminin sürdüğü kaydedildi.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:32
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:04
|Yatsı
|19:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5