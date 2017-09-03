Foça'da 41 kaçak yakalandı

Aslan Burnu yakınlarından lastik botla denize açılarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 kaçak, sabaha karşı bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından fark edildi. TCSG-81 Bot Komutanlığı'nın denizden 3 mil açıkta düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar yakalandı.
1 kız çocuğu, 8 kadın ve 32 erkekten oluşan grubun kimlik tespiti ve sorguları yapıldı. Kaçakların 2 Burkina Faso, 4 Eritre, 1 Fildişi Sahili, 5 Gana, 4 Kamerun, 17 Kongo, 4 Sudan ve 4 Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Foça balıkçı barınağına getirilen kaçaklara giyecek ve yiyecek verildi. Yaşları 9 ila 40 arasında değişen kaçaklar, işlemlerinin ardından Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.
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