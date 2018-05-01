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Foça'da 16 kaçak ile 2 organizatör yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 16 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Foça'da 16 kaçak ile 2 organizatör yakalandı
İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 16 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi, polis tarafından yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 00.30'da, İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi 294 Sokak girişinde bir minibüsü kontrol için durdurdu. Araçtaki kontrolde, Suriye uyruklu 6'sı çocuk 16 kişi olduğu tespit edildi. Aynı araçta bulunan Türk vatandaşları A.A. ve T.İ. ise organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alındı. 16 kaçak, sorguları ve sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, T.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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