: Diyarbakır'ın Lice, Hazro, ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
FLAŞ
: Diyarbakır'ın Lice, Hazro, ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
28 Aralık 2016 Çarşamba 07:34
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