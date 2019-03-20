: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Terör koridoruna asla izin verilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
FLAŞ
: MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı: Terör koridoruna asla izin verilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
20 Mart 2019 Çarşamba 20:50
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