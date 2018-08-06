: İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 5'i sözde üst düzey olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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: İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 5'i sözde üst düzey olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:55
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