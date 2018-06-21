Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı
21 Haziran 2018 Perşembe 11:48
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