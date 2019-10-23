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- Milli Savunma Bakanlığı: BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında...
GÜVENLİK 23.10.2019, 01:07
- Milli Savunma Bakanlığı: BPH alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 km. dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır.
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|8
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|11
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|8
|11
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|8
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|5
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|5
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|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
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|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
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|9
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|9
|15
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|9
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|9
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|4
|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
|9
|19
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|9
|18
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|9
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|11. Levante
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|11
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|11
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|9
|11
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|9
|10
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|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
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|5
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|2