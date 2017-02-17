Fıstıkçı Beşir yakalandı

GAZİANTEP, () – GAZİANTEP’te, 135 çiftçinin 300 ton antep fıstığı ile kayıplara karışan fıstık tüccarı Beşir Kumral, oğlunun tutuklanmasının ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 135 fıstık üreticisinin 7 milyon lira değerindeki 300 ton antep fıstığıyla ortadan kaybolan tüccar Beşir ve oğlu Yusuf Kumral’ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada geçen Salı günü Yusuf Kamral yakalandı ve sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri bugün de fıstık tüccarı Beşir Kumral’ı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kumral'ın sorgusu sürerken, mağdur çiftçilerin 70 ton fıstığı da bulundu.

Gaziantep Valiliği de kamuoyunda yankı uyandıran olayın ardından fıstık tüccarı Beşir Kumral’ın yakalanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şüpheli baba oğulun yakalandığına değinilen açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Sanayi Mahallesi Gatem Fıstıkçılar Sitesinde faaliyet gösteren bir işyerinde 'Güveni Kötüye Kullanma Sureti ile Dolandırıcılık' olayı meydana gelmiştir. Kendilerine emanet olarak bırakılan 7 milyon TL değerindeki 300 ton civarındaki antep fıstığı, badem ve cevizi satmak veya üçüncü kişilere vermek suretiyle yaklaşık 135 vatandaşımız mağdur edilerek, 'Güveni Kötüye Kullanmak' suretiyle dolandırmışlardır. Olayın şüphelilerinden Y.K. adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 14.02.2017 günü yapılan operasyonla yakalanmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde yaklaşık 58 ton antep fıstığı bulunarak mağdurlara teslim edilmiş, şüpheli Y.K. 15.02.2017 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Olayın diğer firari şüphelilerinden B.K. isimli şahıs yapılan araştırmalar neticesinde 17.02.2017 tarihinde yakalanmış olup tahkikata başlanmıştır.08.02.2017 tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 70 ton antep fıstığı bulunmuş olup, müştekilere teslim aşamasında bulunmaktadır.”