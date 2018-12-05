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Fiskobirlik deposundan fındık hırsızlığına 9 gözaltı

GİRESUN'da, Fiskobirlik'e ait depodan kavrulmuş fındık hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, jandarma 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Kentte, yaklaşık 1 ay önce, Entegre Fındık İşleme Tesisleri'ne ait depodan kavrulmuş fındık...

Fiskobirlik deposundan fındık hırsızlığına 9 gözaltı
GİRESUN'da, Fiskobirlik'e ait depodan kavrulmuş fındık hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, jandarma 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kentte, yaklaşık 1 ay önce, Entegre Fındık İşleme Tesisleri'ne ait depodan kavrulmuş fındık çalınmasından şüphelenen Fiskobirlik yönetimi, savcılığa başvurdu. Başvuru sonrası jandarma ekiplerince bir süre teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, depoda hamal olarak çalışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, çalındığı öne sürülen fındıklar da Fiskobirlik'e teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay önce kavrulmuş fındık çalındığından şüphelendim. Durumu savcılığa bildirerek jandarma ile iş birliğine gittik. İspatlayayım diye yaklaşık 20 gündür takip ediyoruz. Kurum içinde kullandığımız bir çöp aracı var. Bu çok dikkatimizi çekti. Operasyonla hamaliye olarak çalışan 9 kişi gözaltına alındı. Bunlar 50'şer, 100'er kilo fındığı alıp dışarıda anlaştıkları kişilere satmışlar. Davacı olduk, soruşturma sürüyor" dedi.
Bayraktar, bu tür hırsızlığın hasattan hemen sonraki 3-4 ay içinde, kavurmanın çok yüksek olduğu zamanlarda olabileceğini de kaydetti.

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