Fırtına sonrası Kardak nöbetinde gerginlik

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - KARDAK kayalıkları yakınlarındaki nöbetlerine fırtına nedeniyle yaklaşık 4 gündür ara veren Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, hava koşullarının normale dönmesiyle tekrar bölgeye geldi. Kalalimnos Adası'ndan gelen Yunan Sahil Güvenlik botu, Kardak kayalıklarını geçip Türk sularına girince, gerginlik yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren hareketlilik, Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu bölgeden uzaklaştırmasıyla sona erdi.

Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında fırtına nedeniyle 4 gündür nöbet tutmadı. Bugün havanın normale dönmesiyle bölgeye giden ekipler, tekrar göreve başladı. Bölgeye 2 Yunan ve 2 Türk Sahil Güvenlik botu geldi. Kalalimnos Adası önlerinde bekleyen Yunan botunun, saat 12.05'te Kardak'a yaklaşması üzerine 72 bordo numaraları Türk Sahil Güvenlik botu önünü keserek engelledi.

Yunan botunun ardından Türk karasularına girerek Gümüşlük mahallesine 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası önlerine doğru gelmek için rotasını değiştirince, bölgede hareketlilik yaşandı. Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunun arkasına geçerek önce uluslararası sulara, ardından kendi sularına kadar takip edip, Kardak bölgesinden uzaklaşmasını sağladı.

Bölgede gerginlik sırasında Turgutreis Limanı'nda konuşlu bulunan sahil güvenlik botu ile P 1215 bordo numaralı Kuşadası isimli Sahil Güvenlik botu Kardak bölgesine gelerek devriye nöbetine katıldı. Öte yandan; Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek için yaptıkları müdahaleler Türk botları tarafından anında önlendi.



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