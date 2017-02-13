Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı
Deprem bölgesinde okullar tatil
El Bab şehidi Teğmen Yayla AKP'li vekilin akrabası çıktı
Fırat Kalkanı şehit sayısı 67'ye...
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...

Fırtına nedeniyle batan teknedeki 2 kişi kayboldu

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle batan teknedeki 4 kişiden 2'si kayboldu.

Fırtına nedeniyle batan teknedeki 2 kişi kayboldu

 MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle batan teknedeki 4 kişiden 2'si kayboldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Akbük Koyu'nda meydana geldi. Ali Kara, Soner Yıldız, Mahmut Can ve Emir Karataş, balık tutmak için 4 metrelik fiber tekne ile denize açıldı. Saat 22.30 sıralarında Soner Yıldız'a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Ali Kara ve Mahmut Can kendi imkanları ile yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği Kara ve Can'ın ifadesi doğrultusunda kayıp olan 2 kişinin bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Dalgıçların yaptığı çalışmada batan tekne, kıyıya yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Havanın karanlık olması nedeniyle arama çalışmaları kısıtlı düzeyde devam ederken, kayıp 2 kişinin çaresiz bekleyişi sürüyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.