Fırtına nedeniyle batan teknedeki 2 kişi kayboldu

MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle batan teknedeki 4 kişiden 2'si kayboldu.



Olay, bugün akşam saatlerinde Akbük Koyu'nda meydana geldi. Ali Kara, Soner Yıldız, Mahmut Can ve Emir Karataş, balık tutmak için 4 metrelik fiber tekne ile denize açıldı. Saat 22.30 sıralarında Soner Yıldız'a ait tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Ali Kara ve Mahmut Can kendi imkanları ile yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.



Çağırılan sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği Kara ve Can'ın ifadesi doğrultusunda kayıp olan 2 kişinin bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi. Dalgıçların yaptığı çalışmada batan tekne, kıyıya yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu. Havanın karanlık olması nedeniyle arama çalışmaları kısıtlı düzeyde devam ederken, kayıp 2 kişinin çaresiz bekleyişi sürüyor.