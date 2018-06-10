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Fırını yakarken parlama olunca elinden ve yüzünden yaralandı

İZMİT'te, pide ve lahmacun ustası Kazım Yıldızoğlu (38), fırını yakmak isterken, içeride biriken gaz nedeniyle alevlerin parlaması sonucu yüzünden ve ellerinden yaralandı. İzmit Otogarı yakınlarındaki bir lokantada dün, pide ve lahmacun...

Fırını yakarken parlama olunca elinden ve yüzünden yaralandı
İZMİT'te, pide ve lahmacun ustası Kazım Yıldızoğlu (38), fırını yakmak isterken, içeride biriken gaz nedeniyle alevlerin parlaması sonucu yüzünden ve ellerinden yaralandı.
İzmit Otogarı yakınlarındaki bir lokantada dün, pide ve lahmacun ustası Kazım Yıldızoğlu, fırını yakmak istedi. Bu sırada içeride biriken gaz, bir anda parladı. Yıldızoğlu'nun yüzünde ve vücudunda yanıklar oluştu. Yıldızoğlu, diğer çalışanların çağırdığı ambulansla Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden ve ellerinden yaralanan Kazım Yıldızoğlu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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