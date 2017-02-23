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Fırıncıya 2 çırağına cinsel istismardan 41 yıl hapis

ADANA'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fırıncı 48 yaşındaki Z.İ., 41 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı...

Fırıncıya 2 çırağına cinsel istismardan 41 yıl hapis
ADANA'da yanında çırak olarak çalışan 16 yaşındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan fırıncı 48 yaşındaki Z.İ., 41 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde simit fırını çalıştıran Z.İ., iddiaya göre yanında çırak olarak çalışan 16 yaşındaki erkek çocukları M.B. ile Ö.N.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Olayı kimseye anlatmamaları için çocuklara para veren Z.İ. ölümle de tehdit etti. Yaklaşık 7 ay boyunca devam eden tacizlerin sonuncusunda 4 Kasım 2015'te fırını kapatan Z.İ., işyerinin banyosunda çocuklara bir kez daha cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Dükkanın kapatılıp dışarı kimsenin çıkmaması üzerine şüphelenen mahalle sakinleri daha sonra çocuklar ile konuştu. Çocukların yaşadıklarını anlattığı mahalle sakinleri, fırını basıp Z.İ.'yi döverek bayılttıktan sonra üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Polisler tarafından öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtarılan Z.İ. tedavisinin ardından tutuklandı.
DAMADIM TUZAK KURDU
Z.İ., 73 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Z.İ. kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Bana bu tuzağı damadım A.D. kurmuştur. Damadım kızımı sahiplenmedi. Kızım da benim yanıma sığındı. Torunumun velayeti de kızıma verilince damadım bize ters düştü. Gençleri gönderip fırının önünde lastik yaktırıp bizi rahatsız ederdi. Bu onun bir kurgusudur asla böyle bir şey olamaz. Olaydan birkaç gün önce 4-5 kişi fırınımı bastılar. Bu insanları üzerime salıyorlar."
Mahkeme heyeti, Z.İ.'yi cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından toplam 41 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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