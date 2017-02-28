Fırın yangınında 1 kişi ağır yaralandı

ADANA'da simit üretilen fırınında çıkan yangında bir çalışan ağır yaralandı.Merkez Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'ndeki 2 katlı simit üretilen fırınında saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye erleri içerde araştırma yaparken, tezgahın altındaki boşlukta bir kişiyi buldu. Fırın çalışanı olduğu belirtilen kişi, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunda yanıklar olduğu ve dumandan etkilendiği belirtilen çalışanın durumunun ağır olduğu bildirildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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