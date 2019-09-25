Fırat’ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi, TSK harekata hazır

ABD, Fırat'ın doğusunda bir yandan Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bölgeyi kontrol altında tutan terör örgütü PKK/YPG'ye lojistik desteğini sürdürüyor. ABD’nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor. PKK/YPG'nin Fırat’ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini belirten güvenlik kaynakları, teyakkuz halinde bekleyen TSK'nın kara ve hava harekatı için hazır olduğunu söyledi.

​Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin oluşturmak istediği terör koridorunu engellemek ve yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü sağlamak için Fırat’ın doğusuna yönelik harekat sinyali verdi. Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyması üzerine Ağustos ayının ilk haftası ABD’li heyet, Ankara’ya gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda bir dizi toplantıya katıldı. Toplantılarda Fırat’ın doğusuna Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilecek güvenli bölge kurulması kararı alındı.

BÖLGEDE 6 HAVA, 2 KARA DEVRİYESİ

Varılan mutabakatın ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İlk etapta Suriye’nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Ardından da iki ülke helikopterleri ortak hava devriyesi gerçekleştirildi. Bugüne kadar Fırat’ın doğusunda keşif ve gözetleme faaliyeti için 6 hava devriyesi gerçekleştirildi.

Geçen sürede, güvenli bölgenin tesis edileceği bölgede, Türk ve ABD askerleri, zırhlı araçlarla 2 de kara devriyesi yaptı.

ABD, ÖRGÜTE LOJİSTİK DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdüren ABD, diğer yandan da PKK/YPG’ye lojistik desteğini sürdürüyor. Terör örgütünün halen Türkiye sınırına yakın noktada varlığını sürdürmesi, tahkimatlarının tahrip edilmemesi gibi nedenler, tepkilere neden oldu. ABD'nin bu ikili tavrı, Türk tarafında rahatsızlığa yol açtı.

ERDOĞAN'DAN SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI

Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonuna kadar Fırat’ın doğusunda kendilerinin istediği noktaya gelinmemesi durumunda, yine sınır ötesi harekat mesajı verdi.

TSK OPERASYON İÇİN HAZIR

Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren güvenlik kaynakları, PKK/YPG'nin Fırat’ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini söyledi. Kaynaklar, istihbarat birimlerinin örgütün bölgedeki yapılanmasıyla ilgili tüm bilgileri TSK’ya aktardığını, teyakkuz halinde bekleyen güvenlik güçlerinin hem hava hem de kara operasyonu için hazır olduğunu söyledi.

ÖRGÜT, YER ALTINA ÇEKİLDİ

Aynı kaynaklar, PKK/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin'de olduğu gibi, yer altına çekilip, Türk askerinin olası harekatı için hazırlık yaptığını açıkladı. Hazırlanan tüneller ve yer altındaki sığınakların aynı zamanda örgüt üyelerini motive etmek için de kullanıldığı ifade edildi. Örgüt üniformalarını çıkartan teröristlerin sivillerin arasına karıştığı da bildirildi.

AFRİN'DEN TACİZ EDİYORLAR

Terör örgütünün Afrin’e yönelik taciz saldırıları yaptığını, alanın geniş olması nedeniyle zaman zaman sızmaların da olabildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, özellikle sivil halkın hedef alınarak korku ve panik yaratmaya çalıştığını bildirdi. Terör örgütünün bu saldırıları TSK’yı ve Türkiye’yi kışkırtmak amaçlı yaptığı, gerekli karşılığın da verildiği kaydedildi.

