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Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (2)- yeniden

ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Sait Berilgen, bugün makamında medikal şirketi sahibi Sercan Gök'ün silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saldırgan Gök, aynı silahla intihara kalkıştı. İki yaralı hastanede...

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (2)- yeniden
ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Sait Berilgen, bugün makamında medikal şirketi sahibi Sercan Gök'ün silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saldırgan Gök, aynı silahla intihara kalkıştı. İki yaralı hastanede tedavi altına alındı.
Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Sait Berilgen, bugün saat 11.45'de belirlenemeyen bir nedenle makam odasında, medikal firması sahibi Sercan Gök'ün silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşle Prof. Dr. Berilgen ağır yaralanırken, saldırgan Sercan Gök, aynı tabanca ile başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Silah sesleri üzerine odaya giren görevliler, Prof. Dr. Berilgen ve Gök'ü kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Prof. Dr. Berilgen ve saldırgan Gök, hastaneni acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlatırken, Vali Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Doğan Cangül de hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldıktan sonra, yaralı Başhekim Prof. Dr. Muhammed Sait Berilgen'in tedavi gördüğü acil servise geçti.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Elazığ Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "24.05.2017 tarihinde saat 11.45 sularında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, hastanedeki makam odasında silahlı saldırıya uğramıştır. Ağır yaralanan başhekim Prof. Dr. Berilgen, hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs olay akabinde intihar girişiminde bulunmuş ve tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Hastamıza Allahtan şifa diliyor, dualarınızı bekliyoruz" denildi.

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