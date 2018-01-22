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Fırat nehrine atlayan yaşlı adam öldü

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde, Fırat Nehri’ne atlayan 65 yaşlarındaki Ahmet Erdem boğularak yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra ilçeden geçen Fırat Nehri üzerindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısına...

Fırat nehrine atlayan yaşlı adam öldü
ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi’nde, Fırat Nehri’ne atlayan 65 yaşlarındaki Ahmet Erdem boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra ilçeden geçen Fırat Nehri üzerindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısına gelen yaşlı adam Ahmet Erdem, henüz bilinmeyen nedenle üst kıyafetini çıkarıp nehre atladı. Erdem bir süre sonra soğuk suda gözden kayboldu. Nehre atlayan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, dalgıçlardan yardım istedi. Ekipler, girdikleri sudan yaşlı adamın cansız cesedini çıkardı. Ahmet Erdem'in yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.
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