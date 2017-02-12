'Fırat Kalkanı' şehitleri memleketlerine uğurlandı

Mücahit YOLCU-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman çavuşlar 40 yaşındaki Emin Güngör ile 26 yaşındaki Sedat Atalay'ın cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen uğurlama töreninin ardından memleketlerine gönderildi.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla girdiği çatışmada şehit olan Uzman çavuş Emin Güngör ile El Bab'da geçen 9 Şubat Perşembe günü Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen vurduğu binada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan uzman çavuş Sedat Atalay'ın cenazeleri, sabah saatlerinde morgdan alınarak Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehitler için burada düzenlenen uğurlama törenine; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, STK ve siyasi parti temsilcileri ile askerler katıldı. Şehit uzman çavuşların Türk bayraklarına sarılı cenazeleri, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı.

'ASKER SELAMI' VEREN KARDEŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Törende şehit Sedat Atalay'ın babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay gözyaşı döktü. Askerlerle birlikte tabutun uçağa taşınması sırasında asker selamı veren Resul Atalay, baygınlık geçirip yere düştü, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehitlerden Emin Güngör'ün cenazesi Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne, uzman çavuş Sedat Atalay'ın cenazesi ise Erzurum'un Aşkale İlçesi'ne gönderildi. Şehitlerden Sedat Atalay'ın babası Sinan, annesi Fadime ve kardeşi Resul Atalay da aynı uçağa bindi.

Harekatın başlangıcından bu yana şehit asker sayısı 66'ya yükseldi.



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