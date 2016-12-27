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Fırat Kalkanı şehidi 2 astsubay cenazeleri DNA testiyle belirlendi

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli astsubay kıdemli...

Fırat Kalkanı şehidi 2 astsubay cenazeleri DNA testiyle belirlendi

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanlarının saldırısında şehit düşen 16 askerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevli astsubay kıdemli çavuşlar 30 yaşındaki Furkan Yavaş ile 24 yaşındaki Okan Altıparmak'ın cenazeleri, ailelerinden alınan DNA örnekleriyle teşhis edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan ve 126 günden bu yana yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen 21 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin El Bab bölgesinde düzenlediği saldırılarda şehit olan 16 askerden 14'ünün cenazeleri, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verilmişti. Saldırıda teşhis edilemeyen Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak'ın cesetlerinin belirlenmesi için ailelerinden DNA örnekleri alındı. Şehit Yavaş için İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde oturan emekli polis babası Süleyman Sırrı Yavaş'tan, şehit Altıparmak için ise İstanbul Üsküdar'da oturan babası Yaşar Altıparmak'tan kan örnekleri alındı.
Yapılan DNA analizinde kimlikleri belirlenen şehitlerin Gaziantep'te bulunan cenazeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilecek.
Şehit Yavaş'ın İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde, ikizi Oktay Altıparmak'ın da asker olduğu belirtilen Okan Altıparmak'ın ise memleketi Konya'nın Seydişehir ya da babasının oturduğu Üsküdar'da toprağa verileceği belirtildi.

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