Fırat Kalkanı'nın 55'inci şehidi Ordu'ya uğurlandı

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de 157 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'da bulunan Kabr el Mukri bölgesinde geçen Çarşamba akşamı terör örgütü DEAŞ militanları ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Şehit Kerem Çalışkancı'nın cenazesi, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'ndaki işlemlerinin ardından öğleden sonra cenaze aracıyla havalimanına götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Çalışkancı için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Vali Vekili Halil Uyumaz, Vali Yardımcısı Turgay Ergin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, STK temsilcileri, belediye başkanları ve askerler katıldı. Şehit Kerem Çalışkancı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı ve toprağa verilmek memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne gönderildi.

Ahmet Ali ile Nerman Çalışkancı çiftinin 3 çocuğundan biri olan Kerem Çalışkancı'nın şehit olmasıyla birlikte, geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan asker sayısı 55'e yükseldi.

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