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Fırat Kalkanı'nın 43'üncü şehidi memleketine gönderildi

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in cenazesi, Gaziantep düzenlenen törenin ardından...

Fırat Kalkanı'nın 43'üncü şehidi memleketine gönderildi

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Ayhan Güzel'in cenazesi, Gaziantep düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne gönderildi.
'Fırat Kalkanı Harekatı' kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan El Azrak güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, Gaziantep'te morgdaki işlemlerinin ardından 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Şehit Güzel için burada uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem, eşi Sümeyye, yakınları ve askerler katıldı. Burada şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi. Babasının daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen ve harekat kapsamındaki 43'üncü şehit olan Ayhan Güzel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere karayoluyla Elbistan'a gönderildi.

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