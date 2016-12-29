Fırat Kalkanı'nda yaralanan 9 asker Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda yaralanan 9 Türk askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 9 asker yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI