Fırat Kalkanı'nda 269 DEAŞ hedefi vuruldu, 48 terörist ölü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 269 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edildi, 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 139 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 246 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bzagah, Suflaniyah, Zammar ve Amiyah’ta bulunan 23 DEAŞ hedefine icra edilen hava harekâtı ile 10 savunma mevzii, 3 karargah binası ve 10 barınma yeri imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 48 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 3 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekâtın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 820 patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."