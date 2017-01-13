Fırat Kalkanı'nda 187 DEAŞ hedefi vuruldu, 41 terörist ölü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 187 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 143 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan ateş desteği ile Suflaniyah'ın ele geçirilmesine yönelik operasyon yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyah’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 177 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Suflaniyah ve Bzagah’da bulunan 10 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 4 barınma yeri, 4 Karargah binası ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 72 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 917 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."