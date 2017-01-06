Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Fırat Kalkanı'nda 1842 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, () - SURİYE'de 4.5 aydır yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör bin 536'sı DEAŞ'lı, 306'sı PKK/PYD'li olmak üzere toplam bin 842 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan...

Fırat Kalkanı'nda 1842 terörist etkisiz hale getirildi

GAZİANTEP, () - SURİYE'de 4.5 aydır yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör bin 536'sı DEAŞ'lı, 306'sı PKK/PYD'li olmak üzere toplam bin 842 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi. Harekat kapsamında bugüne kadar bin 870 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. 9 Aralık'ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında ise batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 362’si ölü, 168’i yaralı ve 6’sı sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 536 terörist, 291’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere PKK/PYD mensubu toplam 306 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında
Türk Hava Kuvvetleri tarafından 969 hedefe bin 58 bomba aldı, tespit edilen 2 bin 741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın ise kontrollü imha olarak edildi.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatla ilgili yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55